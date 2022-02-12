Karşıyaka, Karabükspor sınavında
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka yarın evinde ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka yarın evinde ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Maçın bilet fiyatları maraton 10, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak belirlendi.
Ligde 23 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan yeşil-kırmızılılar, 1 puanlı rakibini yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Bornova'da çıktığı Kırıkkale, Esenler Erokspor ve Mardin 1969 müsabakalarından 2 puan çıkaran Karşıyaka, bu stadyumdaki ilk galibiyetini almak istiyor. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı stoper Metin forma giyemeyecek.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Spor