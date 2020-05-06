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Karşıyaka kaptanından asılsız haberlere sert tepki

Karşıyaka kaptanından asılsız haberlere sert tepki
06.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:08

Karşıyaka kaptanı Mustafa Aşan, futbolcuların 5 aylık maaşlarını alamaması sebebiyle kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı'ya mesaj atarak para istedikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Karşıyaka kaptanı Mustafa Aşan, futbolcuların 5 aylık maaşlarını alamaması sebebiyle kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı'ya mesaj atarak para istedikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü takım kaptanlarından Mustafa Aşan, 'Karşıyaka'da futbolcuların maaş çığlığı' başlığıyla servis edilen haberlere büyük tepki gösterdi. Bu tip yanlış haberlerin takımın huzurunu bozmaya yönelik olduğunu belirten Aşan, "Bizi kimse yıldıramaz. Birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışanlar kendi işlerine baksın. Kimin, neden bu haberleri yaptırdığını iyi biliyoruz. Karşıyaka yönetimi, kulübün geleceğiyle ilgili çok güzel işler yapıyor, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve her türlü ihtiyacımızla ilgileniyor. Hal böyleyken bu tip haberlerle bizi yıpratmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacak" dedi.

"Karşıyaka Yönetim Kurulu'nda kimsenin parası kalmaz"

Camiaya ve taraftara da seslenen Mustafa Aşan, "Yönetimden ve yetkili kişilerden açıklama olmadıkça bu tip haberlere inanmayın. Takım içinde para muhabbeti hiç olmadı, olamaz da. Başkanımız para ödemek için çaba sarf ettiği bir günde bu tip haberlerin yapılması çok manidar. Takım içinde isyan, huzursuzluk, mutsuzluk kesinlikle yok. Ancak varmış gibi gündem yaratılıp huzurumuzu bozmaya çalışanlar, kendi kazdıkları çukurda boğulacaklardır. Karşıyaka Spor Kulübü için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kulüp Başkanımız Turgay Büyükkarcı da canla başla çalışıyor ve göreve geldikten sonra yönetimle birlikte sıkıntılarımızı giderdi. Geçen sezon futbol şubenin ödemediği 3.5 aylık maaşlarımızı da başkanımız yatırdı. Son olarak şunu herkes bilsin, Karşıyaka Yönetim Kurulu'nda kimsenin parası kalmaz" şeklinde konuştu.

"Takım içindeki dostluğumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamaz"

Yeşil-kırmızılıların ikinci kaptanı olan Cenk Özbey de çıkan haberler için, "Bizi içeriden yıkmaya çalışıyorlar" dedi. Özbey, 5 yıldır birlikte omuz omuza ter döken güzel bir ekip olduklarını dile getirerek, "Eğer böyle bir isyan olsaydı bunu önce Sportif Direktörümüz Atilla Güneş'le sonra Teknik Direktörümüz Soner Tolungüç'le paylaşırdık. Bireysel açıklama yapmamız, tavır göstermemiz kesinlikle söz konusu değil. Tavır olsaydı bunu takım olarak yapardık. Korona virüs nedeniyle ülkemiz ve dünya zor günlerden geçerken bu tip yanlı ve yanlış haberlere inanılmamalı. Başkanımız Turgay Büyükkarcı her zaman yanımızda ve bize destek oluyor. Kendisine mesaj atarak para istememiz, isyan etmemiz mümkün değil. Ama biz bu haberleri kimin, neden yaptırdığını çok iyi biliyoruz. Bizim takım içindeki dostluğumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamaz. Camiamızla, her zaman yanımızda olan taraftarlarımızla hedefimiz olan 2. Lig için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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