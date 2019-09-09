Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulu açılış töreni - Binali Yıldırım
Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulunda düzenlen tören AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında konuşması Çocukların konuşması Kurdele kesimi Hediye takdimi İlk ders zilinin çalınması İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili...
Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulunda düzenlen tören
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında konuşması
Çocukların konuşması
Kurdele kesimi
Hediye takdimi
İlk ders zilinin çalınması İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulunda düzenlen törene katıldı. (4)