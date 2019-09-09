Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulu açılış töreni - Binali Yıldırım

Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulu açılış töreni - Binali Yıldırım

Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulunda düzenlen tören AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında konuşması Çocukların konuşması Kurdele kesimi Hediye takdimi İlk ders zilinin çalınması İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili...

09.09.2019 16:10

Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulunda düzenlen tören

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında konuşması

Çocukların konuşması

Kurdele kesimi

Hediye takdimi

İlk ders zilinin çalınması İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulunda düzenlen törene katıldı. (4)

Karşıyaka Kaptan Altay İlkokulu açılış töreni - Binali Yıldırım
Kaynak: AA
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