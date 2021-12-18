Karşıyaka kapanışı Bornova'da yapıyor

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon şampiyonluk hedefinin çok uzağında kalan Karşıyaka, ilk yarının son sınavında yarın zirve takipçisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılmasıyla yıllardır kullandığı İzmir Atatürk Stadı'ndan iç saha maçları için Bornova'ya taşınan İzmir ekibi, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk maçına saat 13.00'teki bu mücadeleyle çıkacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 50, numaralı 20, maraton tribün 10 TL olarak belirlendi.

Yeşil-kırmızılılarda sezonu kapatan Burak, cezalı Ertuğrul ve Harun ile kadro dışı olan Doğukan ve Alperen forma giymeyecek. Grupta son hafta öncesi Karşıyaka, Play-Off hattının 6, zirvenin 20 puan gerisinde 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Kırıkkale ise 31 puanla ikinci sırada bulunuyor. Son antrenmanını maçın oynanacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapan Karşıyaka'da teknikdDirektör Ahmet Taşyürek, bu statta taraftar avantajlarını çok daha iyi kullanacaklarını belirterek, yeşil-kırmızılı futbolseverlere 3 puan hediye etmek istediklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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