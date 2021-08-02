Karşıyaka kampına koronavirüs engeli
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Karşıyaka kampına koronavirüs engeli

Karşıyaka kampına koronavirüs engeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bolu kampını iptal etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bolu kampını iptal etti. Son dönemde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bir dizi önlem aldıklarını dile getiren sportif direktör Atilla Güneş, "Sağlık tedbirlerinden dolayı Bolu'da 4-14 Ağustos'ta yapmayı planladığımız kampı iptal ettik. Bu tarihler arasında tesislerimizde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in yeşil-kırmızılı takıma 2 gün izin verdiğini aktaran Atilla Güneş, "Tesislerimizin duruma gayet iyi, çalışmaya uygun. Şartlar açısından bir sıkıntımız yok. İkinci etap kampı konusunda da ülkemizdeki koronavirüs durumuna göre hareket edeceğiz" diye konuştu. Karşıyaka, ikinci etap kampını Afyonkarahisar'da yapmayı planlıyordu. Transfer yasağını kaldırmayı hedefleyen İzmir ekibinin hazırlık maçı programı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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