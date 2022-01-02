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Karşıyaka kampa gitmeyecek

Karşıyaka kampa gitmeyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 16 Ocak'ta start alacak ikinci yarı hazırlıklarının İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Karşıyaka, kampa gitmeme kararı aldı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 16 Ocak'ta start alacak ikinci yarı hazırlıklarının İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Karşıyaka, kampa gitmeme kararı aldı. Kamp maliyetlerinin çok artması ve takımlarda koronavirüs vakalarının yeniden artması nedeniyle Kaf-Kaf, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde izole olup antrenmanlarını yapmaya devam edecek.

İzmir'de hava şartlarının iyi gitmesi ve tesislerdeki sahanın bakımdan geçirilip, fitness salonunun hazırlanmasının da Karşıyaka'nın kampa gitmeme kararında etken olduğu öğrenildi. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan yeşil-kırmızılılarda anlaşmaya varılacak yeni oyuncuların bu haftadan itibaren takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.


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