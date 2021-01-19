Karşıyaka kampa gidiyor
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Karşıyaka kampa gidiyor

19.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:53
Karşıyaka kampa gidiyor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısına geçen haftadan beri Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası'nda kampa girecek.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısına geçen haftadan beri Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası'nda kampa girecek.

Karşıyaka, pazar gününe kadar sürecek 5 günlük kampta TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun Selçuk'taki tesislerinde antrenman yapacak. Yeşil-kırmızılı ekip kampta Manisaspor veya Bucaspor 1928'le hazırlık maçı oynamayı da planlıyor. Teknik direktör Soner Tolungüç, ilk yarının son haftalarında takımda yaşanan 13 koronavirüs vakasının futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini, kamp ortamının kadroya maratonun ikinci etabına konsantre olmak için iyi geleceğini söyledi. İzmir temsilcisinde arka adalelerinde hafif sakatlık bulunan Doğukan ve Mustafa Değirmenci ile yan bağlarında esneme olan Harun antrenmanlara çıkmayıp dinlendiriliyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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