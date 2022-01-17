Karşıyaka kahroluyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefiyle 5 yıl süren transfer yasağını hem sezon başında hem de devre arasında geçici olarak kaldıran Karşıyaka, istediği çıkışı bir türlü yapamadı, şampiyonluk yarışının ardından Play-Off yolunda da şansını çok azalttı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefiyle 5 yıl süren transfer yasağını hem sezon başında hem de devre arasında geçici olarak kaldıran Karşıyaka, istediği çıkışı bir türlü yapamadı, şampiyonluk yarışının ardından Play-Off yolunda da şansını çok azalttı.

Sezonun ilk yarısındaki kötü gidişin ardından yaptığı 12 yeni transferin 6'sıyla yollarını ayıran Kaf-Kaf, 4 takviyeyle başladığı ikinci yarıda henüz ilk haftadan hayal kırıklığı yaşadı. Ligde 4 yıldır hiç diş geçiremediği Esenler Erokspor önünde Bornova Stadı'ndaki taraftarının desteğiyle Abdülkadir'in attığı golle öne geçen Karşıyaka, 83 ve 90+3'üncü dakikada yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı.Yeni transferlerine rağmen büyük umutlarla taşındığı Bornova Stadı'nda oynadığı ikinci maçta da galibiyetle tanışamayan Kaf-Kaf, 21 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde kaldı. Grupta 12'nci sıraya gerileyen Karşıyaka'nın lider Fethiyespor'la arasında şimdiden 25 puan, Play-Off hattıyla ise 9 puan ve 7 basamak fark var. Bu hafta 30 puanla Play-Off hattında 5'inci sıradaki İçel İdmanyurdu'yla deplasmanda rakip olacak Karşıyaka, sahadan yine mağlubiyetle ayrılırsa Play-Off yarışında da erken havlu atma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek. Karşıyaka'da yeni transferlerden Fatih Ergen, Erokspor'un ilk golünden sonra kırmızı kart görüp cezalı duruma düşerken, santrforlar Can 71 dakika, Fatih Taşdelen son 19 dakika görev yaptı.