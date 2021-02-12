Karşıyaka kahroluyor
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Karşıyaka kahroluyor

12.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:30
Karşıyaka kahroluyor

SON 2 sezonda Play-Off oynayıp geçen yıl 2'nci Lig'e dönmeyi finalde seri penaltılarla kaçırdığı Misli.com 3'üncü Lig'de bu sezon ilk yarıda zirve yarışı veren Karşıyaka, ardından çöküşe geçti.

SON 2 sezonda Play-Off oynayıp geçen yıl 2'nci Lig'e dönmeyi finalde seri penaltılarla kaçırdığı Misli.com 3'üncü Lig'de bu sezon ilk yarıda zirve yarışı veren Karşıyaka, ardından çöküşe geçti. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk haftalarına namağlup lider başlayan, ilk 14 maçta yalnız tek yenilgi alan Karşıyaka, ardından kötü gidişi bir türlü durduramadı. Üst üste 5'inci mağlubiyetini yeni teknik patronu İbrahim Cezayir yönetiminde çıktığı ilk sınavda Gölcükspor'a iç sahada 2-0 yenilerek alan Karşıyaka, 6 maçta yalnız 1 kez ağları sarsarken son 4 maçta gol dahi atamadı.

Grupta 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u mağlup ettikten sonra 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen yeşil-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında çıktığı 3 sınavda gol ve puan yüzü göremedi. İlk yarıda zirve ortağıyken takımda yaşanan koronavirüs vakaları sonrası devrenin son 3 maçında 8 puan yitiren Karşıyaka, maratonun ikinci etabında da taraftarını kahretmeyi sürdürdü. İkinci yarının ilk sınavında Isparta 32 Spor'a yenildikten sonra Teknik Direktör Soner Tolungüç'ün istifa ettiği Karşıyaka; Esenler Erokspor ve İbrahim Cezayir yönetiminde oynanan Gölcük randevularında da puan hasretini sonlandıramadı.Mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı grupta 14'üncü haftayı zirve ortağı olarak geçen Karşıyaka, son dönemde kabus görerek Play-Off hattından dahi çıkarken, lider Somaspor'un 13 puan gerisine düşüp şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselme hayallerini erken erteledi. 2'nci Lig'den düştüğü 2017-18 sezonundaki 8 mağlubiyetlik serisinden sonra üst üste 5 mağlubiyetle en kötü performansına imza atan Karşıyaka'da taraftarlar sosyal medyada futbolcular ve yönetime tepki gösterdi. Transfer yasağıyla aynı kadroyla 5'inci sezonunu geçiren Karşıyaka, takımı yalnız altyapıdan takviye edebiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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