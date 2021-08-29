Karşıyaka iyi bitirdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona 7 yeni transferiyle hazırlanan Karşıyaka, son hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona 7 yeni transferiyle hazırlanan Karşıyaka, son hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini Doğukan, Fatih ve Cenk attı. Sezonun ilk maçında haftaya 5 Eylül Pazar günü Esenler Erokspor'a konuk olacak Kaf-Kaf, aylardır uğraştığı transfer yasağını hafta içinde kaldırıp yeni takviyelerine lisans çıkarmaya çalışacak. Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı