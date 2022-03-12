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Karşıyaka işi sıkı tutacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka işi sıkı tutacak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkartarak düşme hattına 6 puan fark atan Karşıyaka, kalan 8 haftada tedbiri elden bırakmayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkartarak düşme hattına 6 puan fark atan Karşıyaka, kalan 8 haftada tedbiri elden bırakmayacak. İddialı başladığı grupta bir ara 10 maçta yalnız matematiksel olarak amatör küme düşen sonuncu Karabükspor'u yenebilip korkulu rüyalar görmeye başlayan Karşıyaka, kalan haftalarda maksimum puanı toplayıp ligi mümkün olduğu kadar üst sıralarda bitirmeye çalışacak.

Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar, oyuncularına sık sık her takımın şampiyonluk, Play-Off veya kümede kalma hedefinin olduğu en zorlu final haftalarına girdiklerini, aynı ciddiyetle tüm maçları kazanmayı hedeflemeleri gerektiğini hatırlatıyor. Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle alt liglerde bu hafta sonu oynanacak maçların 1 hafta ileri kaydırılması Karşıyaka'ya yoğun periyotta dinlenme fırsatı olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

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