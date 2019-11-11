Karşıyaka ilkleri başardı

11.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:03

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Payasspor'u 2-1 yenerken sezonun ilk deplasman galibiyetini alıp Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka, geçen yıldan bu yana ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdüren Kaf-Kaf, Tolungüç'le çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçip yarışa damga vurdu. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçtiği grupta 1 maç eksiğine rağmen 11 maçta 18 puana ulaşan Karşıyaka, üst gruptaki yerini sağlamlaştırdı. Payasspor'u ilk yarıda Doğukan'ın attığı gollerle geçen İzmir ekibinde Soner Tolungüç, "Sahada istediklerimizi yaptık. Oyun disiplininden kopmadık. Hücum varyasyonlarını yerine getirdik" dedi.

Tolungüç, "Futbolcularımız da oyundan zevk aldı. Bizim için seri yakalamak, deplasmanlardaki iyi oyunumuzun karşılığını almak çok önemliydi" diye konuştu. Karşıyaka'yı önce düşme barajından düze çıkaran, ardından Play-Off hattına sokan Soner Tolungüç, temkinli konuşmayı da elden bırakmayıp şampiyonluk hedefi koymadı. Son yıllarda Mustafa Aşan hariç altyapıdan çıkan oyuncularla, transfer yasağıyla ligde mücadele eden Kaf-Kaf'ta Tolungüç şöyle dedi:

"Öncelikle oyun disiplininden kopmayan, takım oyunu oynayan bir ekip olmayı sürdüreceğiz. Ligi maç maç ele alarak oyunumuzu geliştirip üst sıralarda yer almak istiyoruz. Biz rakiplerimizle eşit şartlarda değiliz. Devre arasında rakiplerimiz yine transfer yapacak. Sert bir grupta oynuyoruz. Bizim futbolumuza, kilit oyuncularımıza önlem aldıkları maçlar olacak. Bu süreçte takım oyunu oynayarak ayakta kalabiliriz."DOĞUKAN PARLIYOR

Karşıyaka'nın 20 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci, deplasmanda aylar sonra gelen galibiyetin mimarı oldu. Payasspor ağlarını 15 ve 27'nci dakikalarda sarsarak takımına 3 puan getiren Doğukan, gol sayısını 4'e çıkarıp yeşil-kırmızılıların en skorer ismi oldu. Daha önce 1-0 kazanılan 1877 Alemdağspor maçının tek golünü atarak Kaf-Kaf'a yine galibiyet getiren Doğukan, 2-0'lık Kemerspor 2003 galibiyetinde de Karşıyaka'yı öne geçiren isim olmuştu.

Kaynak: DHA