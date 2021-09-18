Karşıyaka ilk peşinde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka ilk peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer yasağını kaldırarak yenilediği kadrosuyla oynadığı ilk 2 maçtan galibiyet çıkaramayan Karşıyaka, yarın Mardin 1969 Spor deplasmanında ilk 3 puanını hanesine yazdırmaya çalışacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer yasağını kaldırarak yenilediği kadrosuyla oynadığı ilk 2 maçtan galibiyet çıkaramayan Karşıyaka, yarın Mardin 1969 Spor deplasmanında ilk 3 puanını hanesine yazdırmaya çalışacak. Mardin 21 Kasım Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte maç öncesi yeni transferlerden Abdülkadir'in cezası sona erdi. Sezonun ilk haftasında Esenler Erokspor'a 1-0 yenilip ardından İzmir'de İçel İdmanyurdu'yla 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf'ın 1 puanı bulunuyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Mardin'de sahaya 3 puan alıp seri başlatmak için çıkacaklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

 Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ertuğrul Gazi Adnan Menderes Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Göksel Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karşıyaka ilk peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:00:31. #1.17#