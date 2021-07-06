Karşıyaka ilk önceliği teknik direktöre verecek
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Karşıyaka ilk önceliği teknik direktöre verecek

Karşıyaka ilk önceliği teknik direktöre verecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürütüp hafta sonu yapılan olağan kongrede 3 yıllığına daha göreve seçilen Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolda ilk önceliği teknik direktör belirlemeye verecek.

KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürütüp hafta sonu yapılan olağan kongrede 3 yıllığına daha göreve seçilen Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolda ilk önceliği teknik direktör belirlemeye verecek. Kongre öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını tek dönemliğine muvafakatname alarak kaldırmak için alacaklı eski futbolcu ve teknik adamlarla görüşmeye başlayan Kaf-Kaf, futbolun başına A takımın yanı sıra tüm futbol altyapıyla yakından ilgilenecek bir isim getirmeyi planlıyor. Geçen sezon bittikten sonra teknik direktör İbrahim Cezayir'le yollarını ayırıp ilk etapta Ender Alkan ismini gündemine alan Karşıyaka, tam yetkiyle futbol takımlarının başına geçecek isimle ilgili arayışlarını sürdürüyor.

Yeni yılda 4'üncü sezonunu geçireceği 3'üncü Lig'den kurtulmak isteyen Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı, takımı sürpriz bir teknik adama emanet edeceklerini açıklamıştı. İzmir kulübünde 1 hafta içinde yeni teknik direktörün belirlenmesi bekleniyor. Karşıyaka'da görev gelecek yeni teknik direktörün belli olmasının ardından iç ve dış transferde düğmeye basılacak. Göreve gelecek yeni teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturulacak. Karşıyaka yönetimi, transfer yasağını açmak için alacaklı 96 dosyanın yüzde 80'i ile anlaşıldığını açıklamıştı. Yeşil-kırmızılı yönetim, 15 Temmuz'a kadar kalan dosyalarla anlaşıp dönemsel olarak transferi açmayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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