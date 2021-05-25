Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final dördüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak
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Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final dördüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak

Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final dördüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ikinci maçta rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı. Eşleşmenin 3. maçında dün İzmir'de Pınar Karşıyaka'yı 67-62 yenen ve seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertli ekip, bir galibiyet daha alması halinde adını finale yazdıracak.

Fenerbahçe Beko'nun yarın rakibini yenmesi halinde finalde Anadolu Efes'in rakibi olacağı eşleşmede Pınar Karşıyaka'nın galibiyeti durumunda finale çıkacak son ekip, 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final dördüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak - Haberler Spor
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