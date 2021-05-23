Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final üçüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak
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Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final üçüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak

Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final üçüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.

Serinin üçüncü müsabakası yarın saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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