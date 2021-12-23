Karşıyaka, ikinci devre için sahaya indi

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Karşıyaka, TFF 3. Lig'in ikinci devre hazırlıklarına ilk etap kampında yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, ilk yarıyı 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlamıştı. 16 Ocak 2022 tarihinde ikinci devrenin ilk maçında Erokspor'u konuk edecek olan yeşil-kırmızılılar, bugün öğle saatlerinde ilk etap kampında yaptığı antrenmanla ikinci devre hazırlıklarına başladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma, denge, kondisyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. - İZMİR