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Karşıyaka, ikinci devre için sahaya indi

Karşıyaka, ikinci devre için sahaya indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karşıyaka, TFF 3. Lig'in ikinci devre hazırlıklarına ilk etap kampında yaptığı antrenmanla başladı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Karşıyaka, TFF 3. Lig'in ikinci devre hazırlıklarına ilk etap kampında yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, ilk yarıyı 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlamıştı. 16 Ocak 2022 tarihinde ikinci devrenin ilk maçında Erokspor'u konuk edecek olan yeşil-kırmızılılar, bugün öğle saatlerinde ilk etap kampında yaptığı antrenmanla ikinci devre hazırlıklarına başladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma, denge, kondisyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. - İZMİR

Karşıyaka, ikinci devre için sahaya indi

Karşıyaka, ikinci devre için sahaya indi

Karşıyaka, ikinci devre için sahaya indi

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