Karşıyaka için en kritik hafta
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Karşıyaka için en kritik hafta

Karşıyaka için en kritik hafta
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona bu hafta 5 Eylül Pazar günü Esenler Erokspor deplasmanında başlayacak Karşıyaka, transfer yasağını kaldırıp yeni takviyelerine lisans çıkarabilmek için en kritik haftaya girdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona bu hafta 5 Eylül Pazar günü Esenler Erokspor deplasmanında başlayacak Karşıyaka, transfer yasağını kaldırıp yeni takviyelerine lisans çıkarabilmek için en kritik haftaya girdi. Aylardır borçlu olduğu eski futbolcu, teknik adam ve çalışanlardan muvafakatname imzası alarak 5 yıldır devam eden yasağı geçici olarak açmaya uğraşan yeşil kırmızılılar, zamanla yarışacak. Birçok futbolcu ve teknik adamdan alacaklarının yüzde 25'ini ödeyip geçici muvafakatname alma veya alacaklarının yüzde 50'sini ödeme koşuluyla dosyayı kapatma imzalarını alan yönetim, imza vermek için tüm paralarını talep eden isimleri ikna etmeye çalışıyor.

8 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bitimi yaklaşırken bu isimlerin bazılarına ödemelerinin tamamının yapılması, bazılarıyla da paralarını federasyon gelirleri kanalıyla almaları için anlaşılması bekleniyor. Kadrodan altyapı patentli toplam 14 futbolcuyla yollarını ayıran, transferde Zonguldak Kömürspor'dan forvet İhsan Furkan Deniz, Çorum FK'dan sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfaspor'dan orta saha Samican Keskin, Kırşehir Bld'den golcü Abdülkadir Akyıldız, Manisa FK'dan kaleci Yusuf Balcıoğlu, Eskişehirspor'dan sol kanat Alperen Kocabaş ve Turgutluspor'dan kaleci Yunus Yağız'ı alan Kaf-Kaf, yasağı açamazsa yeni futbolcularını oynatamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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