Karşıyaka - İçel İY maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Karşıyaka - İçel İY maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

10.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:37
Karşıyaka - İçel İY maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Karşıyaka - İçel İY, TFF 3. Lig maçı 10.12.2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 13:00. Karşıyaka ile İçel İY arasındaki TFF 3. Lig maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Karşıyaka - İçel İY maçı 10 Aralık 2020 saat 10: 00'da İzmir stadında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi Norveç'ten Svein Tore Sinnes. İşte Karşıyaka - İçel İY maçı hakkında detaylar...

KARŞIYAKA - İÇEL İY HANGİ KANALDA?

Bu programın Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

KARŞIYAKA - İÇEL İYMAÇI NE ZAMAN?

Karşıyaka-İçel İY Maçı 10 Aralık Perşembe günü oynanacak.

KARŞIYAKA - İÇEL İY SAAT KAÇTA?

Karşıyaka-İçel İY Maçı 13:00'de başlayacak.

KARŞIYAKA - İÇEL İYMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşıyaka ile İçel İY arasındaki TFF 3. LigMaçı İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir'da oynanacak.

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