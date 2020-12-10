Karşıyaka - İçel İY maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
10.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:37
Karşıyaka - İçel İY, TFF 3. Lig maçı 10.12.2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 13:00. Karşıyaka ile İçel İY arasındaki TFF 3. Lig maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
Karşıyaka - İçel İY maçı 10 Aralık 2020 saat 10: 00'da İzmir stadında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi Norveç'ten Svein Tore Sinnes. İşte Karşıyaka - İçel İY maçı hakkında detaylar...
KARŞIYAKA - İÇEL İY HANGİ KANALDA?
Bu programın Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
KARŞIYAKA - İÇEL İYMAÇI NE ZAMAN?
Karşıyaka-İçel İY Maçı 10 Aralık Perşembe günü oynanacak.
KARŞIYAKA - İÇEL İY SAAT KAÇTA?
Karşıyaka-İçel İY Maçı 13:00'de başlayacak.
KARŞIYAKA - İÇEL İYMAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşıyaka ile İçel İY arasındaki TFF 3. LigMaçı İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir'da oynanacak.