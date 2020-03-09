Karşıyaka iç sahada suskun TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hedefine ulaşmaya çalışan Karşıyaka, son 3 maçta galibiyete hasret kalarak yarışta yara aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hedefine ulaşmaya çalışan Karşıyaka, son 3 maçta galibiyete hasret kalarak yarışta yara aldı.

Grupta ikinci devrenin ilk iki maçından 1 puan çıkardıktan sonra en alt sıralarda düşme korkusu yaşayan Erbaaspor, 1877 Alemdağspor, Fatsa Belediyespor ve Kemerspor 2003 randevularında hata yapmayıp 12 puanı hanesine yazdıran Kaf-Kaf ardından düşüşe geçti. Zirve yarışındaki rakiplerinden Esenler Erokspor'la evinde golsüz berabere kalıp lider Kocaelispor'a deplasmanda 3-2 yenilen Karşıyaka, dün de yine iç sahada Ağrı 1970 önünde sessizliği bozamadı.

Son 3 maçta yalnız Kocaelispor deplasmanında 2 gol atıp taraftarı önünde suskun kalan yeşil-kırmızılı ekip, bu periyotta 7 puan kaybetmesine rağmen Play-Off hattından çıkmadı. Grupta 42 puanla 5'inci sıradaki Karşıyaka'nın normal sezonun bitimine 7 hafta kala takipçileriyle arasında 4 puanlık fark bulunuyor.Takımdaki düşüşe bu hafta yine düşme korkusu yaşayan Elazığ Belediyespor'u yenerek son vermeyi amaçlayan Kaf-Kaf'ta maaşlarını ve primlerini almakta gecikme yaşayan futbolcuların destek beklediği öğrenildi. Taraftarlar takıma özel Play-Off primi belirlenmesi için camiaya çağrı yapıyor.

Kaynak: DHA