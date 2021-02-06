Karşıyaka İbrahim Cezayir'le anlaştı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alıp zirve yarışının uzağında kalan Karşıyaka, teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı. Önceki hafta Soner Tolungüç ile yollarını ayıran Kaf-Kaf'ın İbrahim Cezayir'le prensipte anlaştığı bildirildi. Son olarak bu sezon Turgutluspor'u çalıştıran Cezayir'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Altınordu U19, Niğde Anadolu FK ve Amed Sportif'te görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı