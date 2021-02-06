Karşıyaka İbrahim Cezayir'le anlaştı
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Karşıyaka İbrahim Cezayir'le anlaştı

06.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:04
Karşıyaka İbrahim Cezayir'le anlaştı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alıp zirve yarışının uzağında kalan Karşıyaka, teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alıp zirve yarışının uzağında kalan Karşıyaka, teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı. Önceki hafta Soner Tolungüç ile yollarını ayıran Kaf-Kaf'ın İbrahim Cezayir'le prensipte anlaştığı bildirildi. Son olarak bu sezon Turgutluspor'u çalıştıran Cezayir'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Altınordu U19, Niğde Anadolu FK ve Amed Sportif'te görev yapmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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