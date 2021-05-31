Karşıyaka, İbrahim Cezayir ile yolları ayırdı
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Karşıyaka, İbrahim Cezayir ile yolları ayırdı

Karşıyaka, İbrahim Cezayir ile yolları ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollarını ayırdı.

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollarını ayırdı.

Misli.com 3. Lig'de sezonu hedefsiz tamamlayan Karşıyaka, Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü İbrahim Cezayir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze göstermiş olduğu emekler için Cezayir'e teşekkür ediyor, sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Karşıyaka'nın 2. yarının son 14 maçında takımın başına geçen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cezayir'in yerine teknik direktörlük için Ender Alkan ile anlaşılması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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