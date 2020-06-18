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Karşıyaka her ihtimale hazır

TFF 3'üncü Lig'de sezonun devamıyla ilgili Futbol Federasyonu'nun kararını bekleyen Karşıyaka'da, teknik direktör Soner Tolungüç her ihtimale hazır olduklarını söyledi.

Karşıyaka her ihtimale hazır
18.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:21

TFF 3'üncü Lig'de sezonun devamıyla ilgili Futbol Federasyonu'nun kararını bekleyen Karşıyaka'da, teknik direktör Soner Tolungüç her ihtimale hazır olduklarını söyledi. Kulübün sosyal medya sayfasına konuk olan Tolungüç, "İlk açıklanan takvime göre oynanırsa 1 aylık bir sürecimiz var. Bu süreçte tekrardan sıfırdan başlayacakmış gibi çalışacağız. Oyuncularımız gayet iyi durumda. Bir futbolcumuzda semptomu olmayan koronavirüs çıktı ama iyi durumda. Bu nedenle 3-4 gün çalışmaları askıya alıp ardından gruplar halinde başladık. Pazartesi yine bir testimiz var. İnşallah sıkıntısız geçecek çünkü tüm takım dikkat edip bu konuya titizlikle yaklaşıyor. Tesisimizin şartlarına dikkat ediyoruz. Antrenmanlarda sıcak havaya karşı ışıklandırmamız var. Antrenman sahamız çok iyi durumda. Hiçbir eksiğimiz yok. Lig başlayınca futbolun eskisi gibi olmayacağı gerçek. Seyirci varsa futbol güzel. Seyirci yoksa yavan bir hal alıyor" dedi.

Ligin devamı konusunda ülke ve lig şartlarının gözen geçirilmesi gerektiğini belirten Tolungüç, "Salon sporlarının oynanmaması doğru bir karar. Futbol temas oyunu. Soyunma odası ve saha içerisinde temasın olduğu bir oyun. Hakkaniyetli bir kararın çıkacağını düşünüyorum. Ligin bitmesine çok az zaman kalmıştı. Play-Off hattındayız ve bu treni kaçarmak istemiyoruz. Oynanacaksa hak ederek çıkmak istiyoruz. İster lig olsun, ister eleme usulü Play-Off olsun buna hazırız. İnsanlık adına hiç oynanmayacaksa ona da saygımız var çünkü her şeyin başı sağlık. Oynanırsa Play-Off'tan çıkma şansımız çok. En favori takımlardan bir tanesiyiz. 2'nci Lig'de de bu kadroyla en iyisini yaparız. Bu çocuklar buradan başka takım görmediler, bu formanın sorumluluğunun bilincindeler. Son 2.5 yıldır Futbol Federasyonu'na başvuran olmadı. Demek iyiye giden bir yapılanma var. Transfer açılmasa da bu kadroya inancım tam" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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