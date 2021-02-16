Karşıyaka hasrete son vermek istiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son oynadığı 5 maçı kaybederek Play-Off hattının gerisinde kalan Karşıyaka, yarın Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü deplasmanında 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Elazığ Doğukent Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Mücadelenin kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Son 4 maçtır gol atamayan yeşil-kırmızılılar bu maçta cezalı duruma düşen takımın en skorer ismi Hakan Kuş'tan yararlanamayacak. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Metin'in durumu maç saati netleşecek.

Ligde son galibiyetini 60 gün önce 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u deplasmanda yenerek alan Karşıyaka, o tarihten sonra çıktığı 6 maçta 1 beraberlik, 5 yenilgiyle hanesine yalnız 1 puan yazdırabildi. Grupta 29 puan ve maç fazlasıyla Play-Off hattının 3, zirvenin de 13 puan gerisinde bulunan yeşil-kırmızılılarda yeni takımıyla ilk maçına 2-0 kaybedilen Gölcükspor sınavında çıkan Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Elazığ'da mutlaka kazanıp çıkış başlatmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı