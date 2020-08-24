Karşıyaka harıl harıl çalışıyor TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 19 Eylül'de başlayacak sezon öncesi kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışan Kaf-Kaf, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde günde çift antrenmanla güç depoluyor. Soner Tolungüç, yeni sezonda altyapıdan A takıma alınacak gençlerden de katkı alarak başarılı grafiklerini sürdüreceklerini, lig bitiminde mutlu sona ulaşacak taraf olmayı hedeflediklerini söyledi. Tolungüç, antrenmanlarda altyapıdan gelen gençlerin üzerinde özellikle duruyor.



Kaynak: DHA