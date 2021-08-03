Karşıyaka Halim Okta'yı ikna etti
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Karşıyaka Halim Okta'yı ikna etti

Karşıyaka Halim Okta'yı ikna etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, kulüpten alacağı bulunan eski teknik direktörlerden Halim Okta ile prensipte anlaştı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, kulüpten alacağı bulunan eski teknik direktörlerden Halim Okta ile prensipte anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulübün 2'nci Lig'de mücadele ettiği 2017-18 sezonunda 8 maçta görev alan teknik direktör Halim Okta'nın alacağında yüzde 50 indirim yaparak yönetimle el sıkıştığı belirtildi. Karşıyaka'nın bugün imza alacağı 55 yaşındaki teknik adama ödeme yapıp transfer yasağına neden olan dosyayı kapatacağı bildirildi. Kurmaylar, 4-5 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi transfer tahtasını açıp takıma takviye yapmayı planlıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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