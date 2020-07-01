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Karşıyaka hakkaniyetli karar bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'tan bu yana duran ve daha önce başlangıç tarihiyle ilgili tartışmalar yaşanan alt ligleri dün oynatmama kararı alıp, sezonun nasıl tescil edileceğiyle ilgili açıklamayı ise ileri tarihe bırakırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci...

Karşıyaka hakkaniyetli karar bekliyor
01.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'tan bu yana duran ve daha önce başlangıç tarihiyle ilgili tartışmalar yaşanan alt ligleri dün oynatmama kararı alıp, sezonun nasıl tescil edileceğiyle ilgili açıklamayı ise ileri tarihe bırakırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon durmadan önce Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, hakkaniyetli bir karar bekliyor. Daha önce 2 kez yeniden başlangıç tarihi ertelenen, henüz geçen hafta kaldığı yerden 18 Temmuz'da oynanacağı duyurulan alt ligler, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nin çabasıyla dün bu sezon için sonlandırılırken tüm kulüpler gibi Karşıyaka da gelişmeleri takip ediyor. Daha önce mayıs ayında antrenmanlara başlayıp TFF'nin erteleme kararıyla frene basan, 8 Haziran'dan beri 3 haftayı aşkın süredir yeniden sahaya inen Kaf-Kaf'ta teknik direktör Soner Tolungüç, Türk futbolunun önünde tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Antrenmanları sonlandırıp sezonun tesciliyle ilgili karara kulak veren Karşıyaka'da Tolungüç, "TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 90 kulübün 81'i oynamak istemiyordu. Aralarında dağılmış, antrenmanlara başlamamış birçok kulüp vardı. En başından beri alt ligler için pandemi sürecinin bir milat olabileceğini söylüyoruz. Bu ligler Süper Lig ve A Milli Takım için hazırlayıcı ligler. Gökhan Gönül, Selçuk İnan gibi birçok futbolcu buradan çıktı. Süper Lig ekipleri şu an bu liglerden gençlere yöneliyor. Dövizle borçlanıp Avrupa'nın kendi parasıyla onlarla rekabet etmek olmuyor. Bu liglerde yapısal devrim için pandemi süreci fırsat görülebilir. Denetimleri artırıp başından beri söylediğimiz gibi altyapısı, tesisi olmayan kulüpler profesyonel lige alınmayabilir. Liglere bir maaş barajı getirilebilir. Başından beri söylediğimiz gibi kriterleri yerine getiren takımlarla birlikte üst lige alınmayı veya yalnız Play-Off oynayıp hedefimize ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

2'NCİ LİG'DE 3'ÜNCÜ GRUP TALEBİ

Karşıyaka, daha önce 2'nci Lig'de yeni bir grup açılıp 3'üncü Lig'de Play-Off hattında yer alarak kriterleri yerine getiren kulüplerin üst lige alınması çağrısı yapmıştı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, koronavirüs salgınıyla duran alt liglerin devamıyla ilgili, "Mutlaka ligler oynanacaksa liderler bir üst lige çıkmalı ve diğer 4 takım Play-Off oynamalı. Ama benim 3'üncü Lig ile ilgili görüşüm biraz daha radikal. Her gruptan 5'er veya 6'şarlı takımla 2'nci Lig'de yeni bir grup daha açılmalı. 2'nci Lig ile 3'üncü Lig arasında çizginin artık daha net olarak çizilmesi lazım. Çünkü fiziki ve diğer şartlar çok farklı" demecini vermişti.


Kaynak: DHA

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