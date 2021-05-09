Karşıyaka görüşme odasına
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Karşıyaka görüşme odasına

Karşıyaka görüşme odasına
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de kadrosundaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi biten Karşıyaka, Ramazan Bayramı sonrası bu isimlerle masaya oturacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de kadrosundaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi biten Karşıyaka, Ramazan Bayramı sonrası bu isimlerle masaya oturacak. Teknik Direktör İbrahim Cezayir'le hafta içi görüşüp rapor alacak Başkan Turgay Büyükkarcı, ardından sözleşmeleri sona eren takımın önemli isimleri Hakan Kuş, Mustafa Aşan, Anıl ve kaleci Mehmet'le pazarlığa girişecek. Özellikle sezonu 15 golle takımın en skoreri olarak kapatan Hakan'a birçok kulüpten teklif gelirken, yıllardır kadronun değişilmezleri olan futbolcuların karşılıklı anlaşılıp yuvada kalmaları bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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