Karşıyaka geride kaldı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefini uzak ara kaçırdıktan sonra Play-Off şansını da mucizelere bırakan Karşıyaka, kötü performansıyla finallere adını yazdırdığı son 2 sezonun gerisinde kaldı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefini uzak ara kaçırdıktan sonra Play-Off şansını da mucizelere bırakan Karşıyaka, kötü performansıyla finallere adını yazdırdığı son 2 sezonun gerisinde kaldı.

Ligde 28 maçta 37 puan toplayabilen yeşil-kırmızılılar, Play-Off finali oynadığı geçen sezon yarıda koronavirüs salgınıyla kalıp ardından yalnız finallerin oynandığı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lig durdurulana kadar 26 maçta 43 puan aldı. Karşıyaka, Play-Off'ta yarı finalist olduğu 2018-2019 sezonunda 28 haftayı 40 puanla geçip sezon bitiminde 55 puana ulaştı.Defansta da maziyi mumla aratan Karşıyaka, bu sezon 28 maçta kalesinde 34 gol görürken, geçen yıl normal sezonda rakiplere 26 maçta 23, 2018-2019 sezonunda ise 34 maçta 32 gol izni verdi. İzmir temsilcisi bu sezon 28 haftada 10 galibiyet, 7 beraberliğin yanında 11 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşıyaka, geçen sezon ligde 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken, 2018-2019'da ilk 28 haftalık periyodu 10 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyetle geçti. Kaf-Kaf, bitime 4 hafta kala 14 Nisan Çarşamba günü Şile Yıldızspor önünde son kozunu oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ