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Karşıyaka gelecek sezonda Bornova'da oynayacak

Karşıyaka Spor Kulübü, gelecek sezon maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynamak için Bornova Belediyesi ile protokol imzaladı.

Karşıyaka gelecek sezonda Bornova'da oynayacak
30.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:48

Karşıyaka Spor Kulübü, gelecek sezon maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynamak için Bornova Belediyesi ile protokol imzaladı.

Uzun yıllardır stadyum sıkıntısı yaşayan ve maçlarını çoğunlukla 51 bin kişilik İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynayan Karşıyaka, bu sorununa geçici de olsa çözüm buldu. Karşıyaka Spor Kulübü, Bornova Belediyesi ile gelecek sezon maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynamak için anlaşma sağladı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u makamında ziyaret ederek ilgili protokolü imzaladı. Büyükkarcı, imzanın ardından Başkan İduğ'a Karşıyaka forması hediye etti ve göstermiş olduğu cömert davranış ve desteği için teşekkür etti.

Bornova, Karşıyaka'ya kalabilir

Şu anda TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu ve Altay'a ev sahipliği yapan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, 9 bin kişilik kapasitesi ve sahaya yakınlığı ile ön plana çıkıyor. Gelecek sezon açılması planlanan Alsancak Stadyumu'nun da devreye girmesiyle birlikte Altay ve Altınordu takımlarının maçlarını Alsancak Stadyumu'nda oynaması bekleniyor. Buna göre gelecek sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nu tek başına kullanabilecek olan Karşıyaka'nın, taraftarının desteğiyle birlikte bu stadyumda rakiplerini daha baskılı bir ortamda ağırlaması hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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