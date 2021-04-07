Karşıyaka futbolda son kozlarını oynuyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta iç sahada Batman Petrolspor'la golsüz berabere kalarak son 5 maç öncesi Play-Off hattının 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, yarın en güçlü rakiplerinden İçel İdmanyurdu'na umudunu sürdürmek için konuk olacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta iç sahada Batman Petrolspor'la golsüz berabere kalarak son 5 maç öncesi Play-Off hattının 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, yarın en güçlü rakiplerinden İçel İdmanyurdu'na umudunu sürdürmek için konuk olacak. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte zorlu mücadele öncesi ilk yarıda sezonu kapatan Burak dışında eksik kalmadı.

Son 13 maçın 9'unu kaybederek şampiyonluk iddiasını yitirdikten sonra Play-Off yarışının da gerisine düşen Kaf-Kaf, grupta 37 puanla sekizinci sırada bulunuyor. İçel ise 48 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Zorlu deplasmanda dış sahadaki 6 maçlık mağlubiyet serisine de son vermek isteyen Karşıyaka, kazanıp son haftalara yarışta girmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı