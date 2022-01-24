Karşıyaka futbolda kabus görüyor

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başında mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Karşıyaka, ilk yarıdaki kötü gidişin ardından ikinci yarıda da 2'de 0 çekti, zirve hedeflerken kendisini düşme kalma yarışında buldu. 3'üncü Lig'de 2019 ve 2020 yıllarında üst üste 2 kez Play-Off oynayıp 2'nci Lig'in kapısından dönen, geçen sezon ilk yarıda grubunda liderliğe kadar yükselip ardından düşüşe geçen Karşıyaka'da bu sezon 5 senedir devam eden transfer yasağının açılması da derman olmadı. Sezon başında 12, ara transfer döneminde de yasağı ikinci kez kaldırıp 5 olmak üzere toplam 17 takviye yapan Karşıyaka, 19 maçta 21 puan toplayabildi.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Karşıyaka'nın düşme hattının 3 puan üzerinde yer aldığı grupta 18 puanla düşme barajındaki Büyükçekmece Tepecikspor'un Gümüşhanespor deplasmanı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. 20 puanlı Çankaya FK da son sıradaki Karabükspor deplasmanına aynı nedenle çıkamadı. Kalan haftalarda alt sıralardan bir an önce kurtulmaya çalışacak Karşıyaka'da taraftarlar sosyal medyada yönetime büyük tepki gösterip istifaya davet etti.