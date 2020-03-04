Karşıyaka filesinde Play-Off hedefi

04.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:59

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Büyükçekmece Voleybol'u 3-0 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Karşıyaka, Play-Off hedefine kilitlendi. Normal sezonun son haftasında cumartesi günü evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'u konuk edecek 37 puanlı yeşil-kırmızılı takım, rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde adını Play-Off'a yazdıracak. Karşıyaka'nın ilk 4 için çekiştiği aynı puandaki Bolu Belediyespor ise Göztepe'yi konuk edecek. Kaf-Kaf, 3 puan alması halinde Bolu ekibi kazansa bile set averajıyla Play-Off'a kalan takım olacak. Kaf-Kaf, ilk yarıda Edremit'i deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Bugünkü adıyla Sultanlar Ligi'nde 2010-11 sezonunda küme düştükten sonra 1'inci Lig'de 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2016-17'de olmak üzere toplam 4 kez Play-Off'a kalan Karşıyaka, 2 sezon aradan sonra aynı heyecanı bir kez daha yaşamak istiyor.Sezonun en önemli maçına çıkacaklarını belirten Karşıyaka Voleybol Genel Menajeri Halis Özlütürk, "Karşıyaka taraftarı destek verirse başaramayacağımız bir şey yok. Taraftarımızın Göztepe maçında olduğu gibi salonu doldurmasını istiyoruz. İç saha avantajını iyi kullanmamız gerekiyor. Bu aşamada en büyük görev 12'nci adama düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA