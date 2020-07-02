Karşıyaka filede Yazıcıoğulları ile imzalıyor Kadınlar Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da iki hafta önce antrenör Tamer Çamlıbel'le yollarını ayıran yönetim göreve getirilecek yeni isim konusunda Reşat Yazıcıoğulları ile prensip anlaşmasına vardı.

Kadınlar Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da iki hafta önce antrenör Tamer Çamlıbel'le yollarını ayıran yönetim göreve getirilecek yeni isim konusunda Reşat Yazıcıoğulları ile prensip anlaşmasına vardı. Kariyerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında Avrupa ikinciliği elde eden Reşat Yazıcıoğulları ile bir süredir temas halinde olan yeşil-kırmızılıların, 61 yaşındaki deneyimli antrenörle büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi. Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven'in yarın bir görüşme daha yaparak Reşat Yazıcıoğulları'na resmi sözleşme imzalatması bekleniyor.

Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da A takım teknik danışmanlığı görevini üstlenen Reşat Yazıcıoğulları, kariyerinde sırasıyla Yeşilyurt, Fenerbahçe, Arçelik, Altınyurt, Galatasaray, Güneş Sigorta, Beşiktaş, Kocaelispor ve Nilüfer Belediyespor gibi kulüplerde antrenörlük yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı 1996-2006 yılları arısında yardımcı antrenör ve başantrenör olarak çalıştığı A Milli Takım'a 2003 yılında başantrenör olarak ilk kez Avrupa finali oynatmayı başardı. Yazıcıoğulları, Eczacıbaşı altyapısında teknik koortinatörlük görevini de üstlenmişti.

- İzmir

Kaynak: DHA