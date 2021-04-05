Karşıyaka filede son maçta
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Karşıyaka filede son maçta

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka filede son maçta

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'u daha önce garantiledikten sonra liderlik maçında evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'a yenilerek ikinci sırada kalan Karşıyaka, yarın normal sezonun son sınavında Vakıfbank'a konuk olacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'u daha önce garantiledikten sonra liderlik maçında evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'a yenilerek ikinci sırada kalan Karşıyaka, yarın normal sezonun son sınavında Vakıfbank'a konuk olacak.

Vakıfbank Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Grupta 21 maçta 18 galibiyet alan Karşıyaka'nın rakibini yense de yenilse de Play-Off öncesi ikinci sıradaki yeri değişmeyecek.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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