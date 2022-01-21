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Karşıyaka filede Mihalıççık ile rakip

Karşıyaka filede Mihalıççık ile rakip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu lideri Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Mihalıççık ile karşı karşıya gelecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu lideri Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Mihalıççık ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta evinde İstanbul BŞB'yi 3-1 yenerek moral bulan Göztepe ise 18.30'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, voleybol, Sigorta, Spor, Haber

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