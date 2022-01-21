Karşıyaka filede Mihalıççık ile rakip

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu lideri Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Mihalıççık ile karşı karşıya gelecek.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu lideri Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Mihalıççık ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta evinde İstanbul BŞB'yi 3-1 yenerek moral bulan Göztepe ise 18.30'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri