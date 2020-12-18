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Karşıyaka filede liderlik aşkına

18.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:09
Karşıyaka filede liderlik aşkına

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde deplasmanda Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 yenerek art arta 5'inci galibiyetini alan zirve takipçisi Karşıyaka, yarın deplasmanda lider Edremit Belediye Altınoluk ile kozlarını paylaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde deplasmanda Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 yenerek art arta 5'inci galibiyetini alan zirve takipçisi Karşıyaka, yarın deplasmanda lider Edremit Belediye Altınoluk ile kozlarını paylaşacak. Güre Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak zirve mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Ligde bir maç eksiğiyle 24 puanı bulunan yeşil-kırmızılı takım, 25 puanlı rakibini yenerek liderlik koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor.

Grupta son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışına ortak olan Göztepe, Büyükçekmece Voleybol Akademi'nin konuğu olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç aynı saatte başlayacak. Mali krizle birlikte takımın dağılması sonrası lige altyapı oyuncularıyla devam etme kararı alan İzmirspor ise deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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