Karşıyaka filede kritik virajda

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 15 maçta 13 galibiyet alarak 39 puanla zirvede yer alan lider Karşıyaka, yarın deplasmanda 32 puanı bulunan en yakın takipçisi Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşacak. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 16.00 olacak. Hafta içinde kadrosunu Aleksandra Petrovic ve Zümrüt Tek transferleriyle takviye eden yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 3-0 mağlup etmişti.

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