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Karşıyaka filede hedefi tutturdu

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 11 maçlık ilk yarı maratonunu 7 galibiyetle Play-Off hattında bitiren Karşıyaka'da Antrenör Tamer Çamlıbel, beklenmedik mağlubiyetlere rağmen hedefledikleri noktada olduklarını söyledi.

26.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:12
Karşıyaka filede hedefi tutturdu

KADINLAR 1. Ligi A Grubu'nda 11 maçlık ilk yarı maratonunu 7 galibiyetle Play-Off hattında bitiren 'da Antrenör Tamer , beklenmedik mağlubiyetlere rağmen hedefledikleri noktada olduklarını söyledi.

Çamlıbel, "Ligin ilk yarısını şanssız ve beklenmedik mağlubiyetlere karşın hedeflediğimiz noktada tamamladık. Genç, karakterli ve mücadeleden vazgeçmeyen bir ekibiz. İkinci yarıda fikstür avantajı da yanımızda. Çok çalışarak, inanarak istediğimizi alacağımızdan eminiz. Şube başkanımız önderliğinde yönetimimizle muhteşem bir uyum içerisindeyiz. Oyuncularımız, idari ekibimiz, teknik ekibimiz ve kendi adıma hepsine örnek teşkil edecek özverileri için teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ve büyük Karşıyaka taraftarının yanımızda olmasıyla başarıya ulaşacağımızdan şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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