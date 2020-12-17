Karşıyaka filede gözünü koltuğa dikti

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda erteleme maçında Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve 2'nci sıraya yükselen Karşıyaka, gözünü şimdi de zirveye dikti.