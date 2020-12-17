Karşıyaka filede gözünü koltuğa dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karşıyaka filede gözünü koltuğa dikti

17.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:15
Karşıyaka filede gözünü koltuğa dikti

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda erteleme maçında Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve 2'nci sıraya yükselen Karşıyaka, gözünü şimdi de zirveye dikti.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda erteleme maçında Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve 2'nci sıraya yükselen Karşıyaka, gözünü şimdi de zirveye dikti.

Yeşil-kırmızılı takım cumartesi günü deplasmanda lider Edremit Belediye Altınoluk'la kritik bir sınava çıkacak. Ligde 1 maç eksiğiyle 24 puanı bulunan Kaf-Kaf, 25 puanlı rakibini mağlup ederek liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 yenilgi alan Karşıyaka, 10 müsabakada 2 yenilgisi bulunan Balıkesir temsilcisini dize getirmeyi hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Erol Bulut Fatih Terim Özgür Yankaya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka filede gözünü koltuğa dikti | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:17:58. #1.14#
title