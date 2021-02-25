Karşıyaka filede Gelişim Koleji'ne konuk
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Karşıyaka filede Gelişim Koleji'ne konuk

25.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:51
Karşıyaka filede Gelişim Koleji'ne konuk

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta derbide Göztepe'yi 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Karşıyaka yarın deplasmanda Gelişim Koleji ile karşılaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta derbide Göztepe'yi 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Karşıyaka yarın deplasmanda Gelişim Koleji ile karşılaşacak. Gelişim Koleji Kampüsü'nde oynanacak 17'nci hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Ligde lider Edremit'in 1 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 42 puanlı yeşil-kırmızılı takım, 12 puanı bulunan 9'uncu sıradaki rakibini mağlup ederek üst üste 7'nci galibiyetini almayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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