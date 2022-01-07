Karşıyaka filede Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk yarıyı zirve ortağı olarak tamamlayan Karşıyaka, yarın evinde ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe Terrazzo'yu konuk edecek.
KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk yarıyı zirve ortağı olarak tamamlayan Karşıyaka, yarın evinde ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe Terrazzo'yu konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Ligde 11 maçta 9 galibiyet alan 2'nci sıradaki 27 puanlı Kaf-Kaf, 9 puanı bulunan 10'uncu sıradaki rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 12 puanla 7'nci sırada yer alan Göztepe deplasmanda 13.30'da Generali Sigorta Sakarya Voleybol ile karşı karşıya gelecek.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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