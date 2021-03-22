Karşıyaka filede destek bekliyor
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Karşıyaka filede destek bekliyor

22.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:39
Karşıyaka filede destek bekliyor

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükselen Karşıyaka'da voleybol şube yönetiminden destek çağrısı geldi.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükselen Karşıyaka'da voleybol şube yönetiminden destek çağrısı geldi. Son 10 maçını kazanan ve Play-Off'u 2 hafta önce garantileyen yeşil-kırmızılılarda hedefe odaklandıklarını belirten yönetici Egemen Dinçer, "Sultanlar Ligi hedefimize doğru ilerliyoruz. Pandemi nedeniyle spor okulumuz durma noktasına gelse de elimizden geleni yapıyoruz. Altyapımıza destek olmak amacıyla başlattığımız isme özel anı defteri ve masa süsü kampanyasına camiamızın yeteri kadar ilgi göstermemesi bizi üzüyor. Şimdi değilse ne zaman? Karşıyaka'daki tüm STK'lardan, derneklerden ve camiamızdan kampanyaya sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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