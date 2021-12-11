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Karşıyaka filede Altınoluk önünde

Karşıyaka filede Altınoluk önünde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 yenerek sükse yapan lider Karşıyaka, yarın Edremit Belediyesi Altınoluk deplasmanına çıkacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 yenerek sükse yapan lider Karşıyaka, yarın Edremit Belediyesi Altınoluk deplasmanına çıkacak. Edremit Güre Altınoluk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Grupta Karşıyaka'nın 8, Altınoluk'un 7 galibiyeti var. Geçen hafta derbiyi kaybeden Göztepe ise telafi sınavında Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki maç saat 17.30'da start alacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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