Karşıyaka filede 5'te 5 peşinde

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son 4 maçında Fenerbahçe, Büyükçekmece Voleybol, Gelişim Koleji ve VakıfBank'ı mağlup eden Karşıyaka, yarın deplasmanda Çiftlikköy Belediye ile karşılaşacak.