Karşıyaka filede 5'te 5 peşinde
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son 4 maçında Fenerbahçe, Büyükçekmece Voleybol, Gelişim Koleji ve VakıfBank'ı mağlup eden Karşıyaka, yarın deplasmanda Çiftlikköy Belediye ile karşılaşacak.
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son 4 maçında Fenerbahçe, Büyükçekmece Voleybol, Gelişim Koleji ve VakıfBank'ı mağlup eden Karşıyaka, yarın deplasmanda Çiftlikköy Belediye ile karşılaşacak. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta erteleme maçı saat 14.00'te başlayacak. Ligde 21 puanla 3'üncü sırada yer alan yeşil-kırmızılı takım, 6 puanı bulunan 10'uncu sıradaki rakibini yenerek üst üste 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı