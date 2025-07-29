Karşıyaka, Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Çağrı Fedai'yi Transfer Etmeyi Planlıyor

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3. Lig temsilcisi Karşıyaka, Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'yi kiralamak için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Çağrı'nın kadrosunda yer almasını istiyor.

İZMİR, -3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın dış transferde gözünü Fenerbahçeli 19 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'ye çevirdiği öğrenildi. Göztepe'de futbola başlayıp Fenerbahçe'de profesyonel olan Çağrı'yı eski öğrencisi olması nedeniyle Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün kadrosunda görmek istediği bildirildi. Genç golcüyü kiralamayı planlayan yeşil-kırmızılıların transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Çağrı geçen sezonun ikinci yarısında Basatemür'ün çalıştırdığı Menemen FK'da 12 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Çağrı, alt yaş gruplarında 16 kez milli formayı terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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