Karşıyaka erken havlu attı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 6 mağlubiyetle yarışta geriye düştükten sonra düşme hattındaki Yalovaspor'u 3-2 yenerek silkinen Karşıyaka, son sıraya demir atan Cizrespor deplasmanında taraftarını kahretti. Haftalardır düşme hattında son sıradan kurtulamayıp maçta henüz 24'üncü dakikada 10 kişi kalarak 70 dakikada eksik oynayan rakibine 1-0 yenilen Kaf-Kaf, şampiyonluk yarışında erken havlu attı.

Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonda şok mağlubiyetlerle sarsılan Karşıyaka, bitime 10 hafta kala lider Somaspor'un 17 puan gerisinde kalıp umut tüketti. 32 puanı bulunan 7'nci sıradaki yeşil-kırmızılı ekip kalan haftalarda 4 puan gerisinde düştüğü Play-Off hattını yakalamaya çalışacak. Kötü sonuçların ardından geçen hafta Onur'u kadro dışı bırakan, Battal'ı da oynatmayan Kaf-Kaf'ta yeni kadro dışı kararlarının çıkabileceği öğrenildi.

ERDOĞAN NE YAPSIN

Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, Cizrespor deplasmanında rakibin kurtardığı penaltıda büyük talihsizlik yaşadı. Cizre'nin 39'uncu dakikada kullandığı penaltıda atışı sağ köşeden çıkaran Erdoğan, ardından dönen topu tamamlamak isteyen rakip futbolculara aynı pozisyonda 2 kez daha gol izni vermedi. Ceza sahasındaki karambolde topu son olarak önünde bulan Furkan ağları havalandırdı. Penaltı dahil aynı pozisyonda karşı karşıya 3 şutu çıkaran Erdoğan, golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ