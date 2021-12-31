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Karşıyaka elemeyi gelenlere göre yapacak

Karşıyaka elemeyi gelenlere göre yapacak
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarının ilk etabını tamamlayıp 2 Ocak'a kadar yeni yıl iznine çıkan Karşıyaka, takımdan ayrılacak isimleri yeni transferlere göre açıklayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarının ilk etabını tamamlayıp 2 Ocak'a kadar yeni yıl iznine çıkan Karşıyaka, takımdan ayrılacak isimleri yeni transferlere göre açıklayacak. Teknik direktör Ahmet Taşyürek, yönetime 4 futbolcuyu kadroda düşünmediğiyle ilgili rapor verirken, transfer yasağını yine borçlu olunan isimlerden muvafakatname imzası alarak açmaya çalışan Karşıyaka, transferin durumuna göre kadrodan eleme yapacak.

Sezon başında alınan Oğulcan ve Okan Yılmaz'ın şimdiden ayrıldığı, kadro dışı olan Doğukan ve Alperen'in takımda düşünülmediği, Burak'ın da sakatlanıp sezonu kapattığı Karşıyaka'da kadroda alternatif sıkıntısı yaşanırken, gönderilmesi düşünülen isimler her ihtimale karşı transfer açılana kadar takımda tutulacak. Yeşil-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, transferle ilgili gelişmeler konusunda toplantı gerçekleştirdi.


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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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