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Karşıyaka'dan yeni başlangıç

Karşıyaka'dan yeni başlangıç
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında Karşıyaka, yarın yeni transferlerle takviye ettiği kadrosuyla bileğini hiç bükemediği zirve yarışındaki Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında Karşıyaka, yarın yeni transferlerle takviye ettiği kadrosuyla bileğini hiç bükemediği zirve yarışındaki Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Bilet fiyatları öğrenci 10, maraton 20, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak belirlendi. Karşıyaka Belediyesi, mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar için Karşıyaka İskele'den Bornova Doğanlar'daki stada ücretsiz 6 otobüs kaldıracak.

Ligin ilk yarısında umduğunu bulamayıp devre arasında kadrosunda operasyon yapan Kaf-Kaf, transfer yasağını yine geçici olarak kaldırarak şimdiye kadar Çaykur Rizespor'dan santrfor Can Muhammet Vural, Çorum FK'dan ofansif orta saha Kerem Pala, Pazarspor'dan ön libero Fatih Ergen ve Yomraspor'dan santrfor Fatih Taşdelen olmak üzere 4 takviye yaptı. Oynadığı 7 maçta hiç yenemediği rakibini bu kez mağlup ederek devreye iyi başlamak isteyen Karşıyaka, yenilerini de kadroya alacak. İlk yarının son 3 maçını kazanamayan yeşil-kırmızılı ekip, grupta devreyi 21 puanla 11'inci sırada tamamlarken, Esenler ise 34 puanı hanesine yazdırdı.


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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında Karşıyaka, yarın yeni transferlerle takviye ettiği kadrosuyla bileğini hiç bükemediği zirve yarışındaki Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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