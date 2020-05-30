Karşıyaka'dan tasarım yarışması FUTBOL, basketbol ve voleybolda yeni sezon sloganını, "Karşıyaka Spor Kulübüdür!

FUTBOL, basketbol ve voleybolda yeni sezon sloganını, "Karşıyaka Spor Kulübüdür!" olarak belirleyen Karşıyaka yönetimi, taraftarlar için tişört tasarım yarışması düzenledi. Kaf-Kaf'ın yeni sezon sloganına dair tasarlanacak tişörtlerin fotoğrafları, kulübün mail adresine gönderilecek. Tüm katılımcılara tişört hediye edilirken yönetim tarafından belirlenecek 8 tasarım kulübün sosyal medya sayfalarında oylamaya sunulacak. Bu oylama sonrası en beğenilen 3 tasarım için ayrı oylama yapılacak. Finale kalan tüm taraftarlara futbol kombinesi, birinciye ise kombinenin yanı sıra futbol, basket ve voleybol takımlarının forması hediye edilecek. Basketbol ve voleybolda liglerin koronavirüs salgınıyla erken bitirilmesiyle sezonu tamamlayan Karşıyaka, futbolda TFF 3'üncü Lig maratonunun ise 18 Temmuz'da kaldığı yerden yeniden başlamasını bekliyor.

Kaynak: DHA